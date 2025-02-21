Полпред Чайка оценил вклад худрука «Кабардинки» Атабиева в развитие культурного наследия

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вручил благодарственное письмо художественному руководителю государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» Игорю Атабиеву. Вручение состоялось в рамках рабочего визита полпреда в Кабардино-Балкарию, где он отметил многолетний труд Атабиева и его значительный вклад в развитие культурного наследия региона.





Ансамбль «Кабардинка», созданный в 1933 году, считается одним из старейших творческих коллективов на Северном Кавказе. В сообщении полпредства подчеркивается важность работы ансамбля в сохранении и популяризации народной культуры.





В ходе визита Юрий Чайка также принял участие в открытии фольклорно-этнографической выставки «Живое наследие: узоры, звуки и образы народной культуры». Экспозиция расположена в Центре культурного развития Нальчика. Вместе с главой КБР Казбеком Коковым полпред ознакомился с предметами декоративно-прикладного искусства, которые демонстрируют богатство и разнообразие культурного наследия народов региона.









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