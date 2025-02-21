В Москве выберут название конкурса для будущих руководителей театра

В Москве началось голосование по выбору нового названия для всероссийского кадрового конкурса, организованного столичным департаментом культуры. Этот конкурс, ранее известный как «Подмастерья», станет основой для формирования кадрового резерва столичных театров. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.





Руководитель департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что предварительный анализ заявок показал высокий интерес к конкурсу со стороны профессионалов из разных уголков страны. Многие из участников обладают значительным опытом работы в сфере культуры и искусства, а также имеют собственные успешные проекты и награды. В связи с этим было принято решение изменить название конкурса, чтобы оно соответствовало уровню его участников.





Участникам голосования предложили выбрать одно из пяти новых названий, отражающих масштаб и статус мероприятия. Варианты включают «Таланты», «Мастера», «Академия», «Амплуа» и «Авансцена». Также существует возможность доверить выбор профессионалам из сферы культуры.





В конкурсе участвуют молодые профессионалы, режиссеры и театральные управленцы. Этап подачи заявок завершился, и организаторы получили около 400 анкет из 46 регионов России.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва