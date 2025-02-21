Около 900 экскурсоводов прошли аттестацию в Москве

В Москве около 900 гидов-переводчиков и экскурсоводов успешно прошли аттестацию по повышению квалификации. Об этом сообщил Александр Чернов, руководитель проектов в области туризма Мостуризма и заместитель председателя комиссии по аттестации экскурсоводов.





По словам Чернова, с начала 2023 года аттестация охватила значительное количество специалистов. Он подчеркнул, что этот процесс представляет собой успешную международную практику, признанную во многих странах с развитым туристическим сектором. Официальное разрешение на проведение экскурсий стало важным знаком качества в мировом экскурсионном сообществе.





Чернов отметил, что в рамках аттестации организуют различные тренинги и семинары для повышения квалификации гидов. Он также добавил, что аттестация устанавливает необходимый уровень знаний для допуска к профессии. Мостуризм обеспечил возможность прохождения квалификационного экзамена в удобном онлайн-формате на официальном сайте мэра и правительства Москвы. На портале любой желающий может ознакомиться с вопросами тестирования и практическими заданиями, что позволяет подготовиться к экзамену в комфортное время.





Чернов также рассказал о преимуществах, которые получают аттестованные экскурсоводы. Нагрудные карточки, выданные по итогам аттестации, служат отличительным знаком качества и открывают новые возможности для специалистов. Они могут размещать свои экскурсии на различных платформах и сотрудничать с заказчиками, которые предпочитают работать именно с аттестованными гидами. Кроме того, аттестация мотивирует экскурсоводов повышать свои знания для гостей и жителей Москвы. В качестве дополнительного бонуса для всех аттестованных каждый месяц команда проводит увлекательные экскурсии по интересным объектам столицы.









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