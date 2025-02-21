В Чувашии прошла премьера спектакля на основе историй участников СВО

Чувашский государственный академический драматический театр имени К. Иванова презентовал премьеру спектакля, основанного на сборнике «Жизнь за други своя», который вышел под редакцией Захара Прилепина. На сцене театра зрителям показали реальные истории, отражающие судьбы пятерых солдат, представляющих различные национальности и профессии, информирует ТАСС.





По данным пресс-службы театра, премьера спектакля стала данью уважения всем героям страны и приурочена к Году защитника Отечества. Постановка основана на воспоминаниях участников специальной военной операции.





В центре сюжета находятся судьбы пяти солдат разных возрастов и профессий. Спектакль раскрывает темы подвигов на полях сражений, военных будней, долга, веры, фронтового братства и самопожертвования. Директор Чувашского драмтеатра Елена Николаева подчеркнула, что в спектакле также показаны мечты воинов, их личные истории, семьи и любовь.





Режиссер Дмитрий Миронов отметил, что все истории, представленные на сцене, имеют реальную основу. В одной из сюжетных линий герой делится воспоминаниями о том, как его боевые братья погибли один за другим. В спектакле каждого солдата забирает Ангел смерти, который воплощен в образе молодой девушки.





Елена Николаева добавила, что премьера приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и отметила, что основная аудитория постановки — молодежь.









Фото: Pixabay.com