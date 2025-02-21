Музей кино на ВДНХ проведет бесплатный кинопоказ ко Дню защитника Отечества

Музей кино на ВДНХ в честь Дня защитника Отечества проведет специальные кинопоказы картин о великих полководцах.



Кинопоказы будут проходить по предварительной регистрации.



В программу войдут картины «Александр Невский», «Суворов», «Кутузов», «Багратион».



23 февраля вход в Музей кино на ВДНХ для участников СВО, их семей, а также курсантов, военнослужащих и кадетов будет бесплатным.



Площадка будет работать в обычном режиме, сообщили организаторы.