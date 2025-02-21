Государственный исторический музей представит выставку «Наследие»

В Государственном историческом музее 27 февраля откроется выставка «Наследие».



Проект, отметили организаторы, направлен на укрепление духовной общности многонационального народа России, формирование культурного межнационального общения и сохранение уникального наследия каждого народа.



«Традиционный народный костюм — это не просто одежда, а уникальный памятник материальной и духовной культуры. Он отражает мировоззренческие и эстетические представления народов, подчеркивает их индивидуальность и самобытность. Каждый элемент народного костюма — это зашифрованное послание будущим поколениям, в котором заключены законы красоты и традиции народного искусства», — говорится в анонсе выставки.



Отмечается, что одним из самых значимых экспонатов выставки и первым объектом большого проекта Ильгиза Фазулзянова «Наследие» станет ювелирное произведение «Русь», выполненное с использованием финифти, скани, зерни, резьбы из кости и горячей ювелирной эмали в авторской технике художника.





Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"