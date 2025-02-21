Русский музей представит выставку «Ассамбляж, объект, инсталляция»

В Русском музее 24 февраля откроется выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция», передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что проект продолжит знакомить посетителей с различными формами и направлениями искусства новейшего времени.



Экспозиция представлена в Мраморном дворце и призвана представить такие виды пластического искусства как ассамбляж, объект и инсталляция.



«Эти виды искусства сохраняют актуальность, но имеют достаточно долгую историю. Выставка прослеживает эволюцию ассамбляжа, объекта и инсталляции в отечественном

искусстве. Ее основу составляют знаковые произведения из богатейшей коллекции Русского музея», — рассказали организаторы.



Отмечается, что многие произведения будут впервые показаны зрителям.



В число произведений войдут лучшие работы современных художников из галерей, авторских и частных собраний.



В экспозиции будут представлены работы Ильи Кабакова, Аллы Урбан, Владимира Янкилевского, Вадима Воинова, Александра Дашевского, Елены Губановой, Ивана Говоркова и других авторов.









Фото: пресс-служба Русского музея