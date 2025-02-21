В Китае пройдут мероприятия по случаю проводов русской зимы

В Сиане, центральном городе китайской провинции Шэньси, 28 февраля пройдут торжества по случаю проводов русской зимы.





Мероприятия пройдут в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, сообщает пресс-служба специального представителя президента России по устойчивому развитию Бориса Титова.





Мероприятие пройдет на главной пешеходной улице Сианя. В программе праздника — концерт ансамбля казачьей песни «Криница», народные гулянья, выступления аниматоров и ярмарка российских товаров. Гости также смогут попробовать традиционные масленичные блины.





Праздник проходит в Сиане второй год подряд. В прошлом году он состоялся 17 марта и также включал обширную концертную и развлекательную программу с участием артистов из России.





Перекрестные Годы культуры России и Китая, инициированные президентом Владимиром Путиным, включают более 230 мероприятий, которые проходят в 51 городе Китая и 38 городах России в 2024-2025 годах.







