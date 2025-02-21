РЦИС и Российский музыкальный союз обсудили особенности лицензирования в музыкальной индустрии

В рамках десятой, юбилейной конференции XVIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи состоялось пленарное заседание «Лицензирование музыки».





На мероприятии эксперты в области интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии обсудили ключевые аспекты заключения лицензионных договоров, особенности использования музыки в кино и цифровом пространстве, а также ответили на вопросы аудитории.





Илья Горячев, советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры», подчеркнул, что передача прав на использование произведения часто оказывается сложной задачей.





«Если вид использования произведения не поименован в договоре, то право его осуществлять не считается переданным лицензиату. А ведь с годами появились такие способы использования, которые 30-40 лет назад нельзя было и представить, например интернет-стриминг», — отметил Горячев.





Горячев также обратил внимание на проблемы, связанные с соавторством. Он привел пример, когда коллективам приходилось перезаписывать старые композиции с другим человеком из-за разногласий, что затрудняло эффективное управление результатами творческого труда.





Для обеспечения корректности лицензионных договоров и их устойчивости в суде необходимо использовать точную информацию об объектах интеллектуальных прав. Однако в области авторского и смежного права отсутствует обязательная регистрация креативных продуктов, как это предусмотрено в патентном праве. В связи с этим данные из общественно-государственного реестра РЦИС.РФ могут стать решением этой проблемы.





Ведущий юрист правового экспертно-аналитического направления РЦИС Иван Дзюба отметил, что реестр РЦИС.РФ обеспечивает прозрачность и минимизирует риски для участников рынка интеллектуальной собственности. Свидетельство РЦИС — это выписка из реестра, которая предоставляется в электронном или бумажном виде и является полезным правоподтверждающим документом, хорошо зарекомендовавшим себя в судах, банках и при проверке контрагентов.





В ходе дискуссии также были затронуты вопросы товарных знаков в музыкальной сфере, защиты псевдонима музыканта, использования искусственного интеллекта, служебного творчества, звуковых товарных знаков и наследования интеллектуальной собственности.





Фото: пресс-служба РЦИС