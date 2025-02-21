В Саратове пройдет фестиваль, посвященный Олегу Табакову

В Саратове пройдет культурно-образовательный фестиваль «Уроки Табакова».



Мероприятие пройдет осенью и будет посвящено 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.





Фестиваль включит теоретическую, практическую и сценическую части. Зрители увидят постановки ведущих театров Москвы с участием учеников и коллег Олега Табакова.





Также планируется выпуск книги о жизни и карьере артиста в Саратове. Бусаргин предложил несколько вариантов названия: «Саратов Табакова» или «Счастливые дни Олега Табакова».





В честь юбилея в музеях Саратовской области пройдут выставки. Посетители смогут увидеть личные вещи, фотографии, книги и мультимедийные программы о жизни и творчестве Олега Табакова.









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