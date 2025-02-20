Театр Олега Табакова представит спектакль о бойцах СВО вместе с «Современником»

Московский Театр Олега Табакова (ТОТ) анонсировал премьеру спектакля «Позывной Тишина», поставленного режиссером Севастьяном Смышниковым. Предпремьерный показ уже собрал полный зал, передает ТАСС.





Художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков выразил удовлетворение тем, что новая премьера вызвала такой широкий отклик у зрителей. Он отметил, что в настоящее время документалистика занимает важное место в искусстве и подчеркнул смелость команды, создавшей историю, основанную на рассказах простого человека — добровольца специальной военной операции по имени Артем.





Спектакль представляет собой монолог-исповедь героя, который делится своими переживаниями. Зрители смогут увидеть его путь через все трудности: от ухода на спецоперацию до предательства, боевых действий, тяжелой травмы и личных терзаний. Машков добавил, что такие персонажи олицетворяют настоящие русские ценности с их размышлениями, страхами и верой.





В создании спектакля участвуют артисты как театра Олега Табакова, так и театра «Современник». Пьеса была разработана в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции», организованной в Академии творческих индустрий «Меганом». В результате этой работы было создано 12 пьес, которые представлены в различных театрах России в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», поддерживаемого Президентским фондом культурных инициатив.









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