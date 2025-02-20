Дмитрий Певцов может вернуться в «Ленком»

Заслуженный деятель искусств России и художественный руководитель МГТ «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков предложил народному артисту РФ Дмитрию Певцову вернуться на сцену театра. Об этом сам актер рассказал ТАСС.





Певцов отметил , что в ходе их встречи Панков выразил желание видеть его в театре, сказав, что он «милости просит» вернуться. Основное внимание в разговоре уделили возвращению актера в постановку «Юнона и Авось», а также его участию в новых проектах театра под руководством Панкова.





По словам артиста, Панков активно общается с труппой и творческими коллективами, что дает надежду на плодотворное сотрудничество. Певцов выразил уверенность в том, что их взаимодействие продолжится, включая участие в спектаклях «Ленкома».





Ранее Дмитрий Певцов сообщил о своем исключении из всех спектаклей театра. После этого московский департамент культуры объявил о создании новых должностей президента и художественного руководителя в театре «Ленком». Эти посты заняли заслуженные деятели искусств РФ Марк Варшавер и Владимир Панков.









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