Пушкинский музей и герои «Спокойной ночи, малыши!» создали цикл для детей

Пушкинский музей совместно с персонажами популярной программы «Спокойной ночи, малыши!» анонсировал новый проект, посвященный музейному этикету для юных зрителей. 24 февраля в эфире утренней версии передачи «С добрым утром, малыши!», которая недавно отпраздновала свое 60-летие, зрителей ждет первый «урок» из серии познавательных сюжетов о правилах поведения в музеях.





Съемки выпусков прошли в стенах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Научные сотрудники музея активно участвовали в создании образовательного контента в рамках просветительской акции «Музейный этикет». Проект стартовал осенью прошлого года, когда сотрудники музея начали самостоятельно разрабатывать ролики и мультфильмы, объясняющие основные правила поведения в культурных учреждениях.





Теперь к этой инициативе присоединились любимые персонажи передачи — Степашка, Филя и Хрюша. Они помогут детям освоить важные аспекты музейного этикета. Цикл программ ориентирован на дошкольников и учащихся начальных классов. Первый сюжет выйдет в эфир 24 февраля в 7:00 на канале «Карусель».









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени Пушкина