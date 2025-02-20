В Петербурге открылась выставка картин на стальных плитах от бронежилетов

В преддверии Дня защитника Отечества на площадке Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге стартовала передвижная выставка «Русский стиль: сталь». В экспозиции представлены картины, созданные на стальных плитах от армейских бронежилетов.





Светлана Чепрова, член Московского союза художников и куратор проекта, сообщила ТАСС, что выставка уже посетила множество российских городов, но ее содержание постоянно обновляется. Она отметила, что петербуржцы первыми увидят новые работы.





В проекте участвуют более 40 художников из разных уголков страны, среди которых такие имена, как Dazbast, Алексей Беляев-Гинтовт, Николай Рындин и Марат Мингалеев. Выставка разделена на четыре тематических раздела, отражающих конфессиональные направления: православие, ислам, буддизм и внеконфессиональный раздел.





Идея создания выставки принадлежит Антону Беликову, художнику и добровольцу Вооруженных сил РФ. Он провел полтора года под Донецком и после этого использовал вырученные средства для приобретения «холстов» для своего проекта.









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