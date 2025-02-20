Минкультуры работает над проектом для поддержки бойцов СВО

20.02.2025

Минкультуры работает над проектом для поддержки бойцов СВО
Министерство культуры России анонсировало новый проект, который поможет бойцам, стремящимся посвятить свою жизнь культуре. Заместитель министра культуры Дмитрий Першин сообщил об этом на пресс-конференции, приуроченной к премьере спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова.

По словам Першина, по поручению министра культуры Ольги Любимовой разрабатывается механизм, который объединит усилия для поддержки тех, кто хочет связать свою жизнь с литературой, театром и просветительской деятельностью. Он подчеркнул, что этот проект представляет собой систему поддержки, которая позволит защитникам страны вернуться к мирной жизни с новыми смыслами.

Замминистра отметил, что специальная военная операция стала важным этапом в развитии культуры, открыв новые горизонты и ценности. Он также напомнил о приближающемся 80-летии Великой Победы в 2025 году и отметил, что переосмысление культурных приоритетов потребует времени.

Першин выразил уверенность в том, что бойцы скоро вернутся домой, и подчеркнул важность их адаптации к нормальной жизни. Он отметил, что культура должна сыграть ключевую роль в переходе от эпохи мужества к эпохе созидания. Замминистра добавил, что необходимо создать условия, которые помогут им найти свое место в культурной сфере.


Фото: Pixabay.com