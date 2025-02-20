В Академии Гнесиных наградили лучших учеников 2024 года

В Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных прошел торжественный концерт и церемония награждения лауреатов звания «Лучший ученик 2024 года». Это мероприятие стало началом серии юбилейных событий, запланированных на 2025 год в честь 130-летия Гнесинской системы образования.





Министр культуры России Ольга Любимова в своем приветственном слове отметила значимость Гнесинской школы как уникальной и передовой образовательной системы. Она подчеркнула, что эта школа объединила лучшие традиции музыкальной педагогики и стала основой творческого образования, которым гордится страна. Ольга Любимова выразила благодарность преподавателям, студентам и выпускникам за их преданность делу и любовь к музыке.





Концерт открылся выступлением хора учащихся «Юные гнесинцы» под руководством Ирины Коленченко. В программе прозвучали произведения «Песня юных космонавтов» Елены Гнесиной и «Большой хоровод» Бориса Савельева.





Церемонию награждения лауреатов звания «Лучший ученик 2024 года» начали ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский, президент Академии Галина Маяровская и директор Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Михаил Хохлов. Список победителей представлен на сайте Минкультуры.









Фото: Минкультуры России