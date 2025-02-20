В Музее Победы наградили победителей конкурса рисунков ко Дню защитника Отечества

В Музее Победы 20 февраля состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», организованного совместно с фондом «Защитники Отечества».





В этом году конкурс охватил пять возрастных категорий: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет. Работы победителей вошли в лимитированную серию открыток, приуроченных к празднику 23 февраля. Среди награжденных оказалась восьмилетняя Екатерина Макушкина из Нижнего Новгорода, чье изображение встречи вернувшегося домой бойца Красной Армии с дочерью произвело сильное впечатление. Также отметили работу 10-летней москвички Марии Коноваловой, на которой изображен Александр Невский, и картину 15-летней Виктории Кидикас, отражающую момент, когда бойцы в зоне специальной военной операции читают письма из дома во время привала.





Количество представленных работ в этом году стало рекордным — более 45 тысяч рисунков поступило из 89 регионов России. Наибольшую активность продемонстрировали участники из Москвы, Республики Татарстан, Воронежской, Свердловской, Омской, Ленинградской, Кемеровской, Калужской, Ростовской и Липецкой областей, а также Пермского края. В конкурсе также приняли участие жители Республик Молдова, Армения и Таджикистан, Кыргызской и Тунисской Республик, Иорданского Хашимитского Королевства и Белоруссии.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы