В Ижевске состоится финальный концерт участников лаборатории «Родники.Лаб»

28 февраля во дворце культуры «Аксион» в Ижевске состоится концерт финалистов творческой лаборатории «Родники.Лаб». В мероприятии примут участие девять школьных музыкальных групп, на сцену выйдут около 100 исполнителей в возрасте от четырех до 17 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Движение Газманов родники».





Отбор участников проходил в трех пилотных регионах: Воронежской и Томской областях, а также в Республике Чувашия. Олег Газманов, народный артист России, отметил, что давно хотел поддержать молодые школьные ансамбли, и проект «Родники» стал для него отличной возможностью. Он выразил надежду увидеть результаты работы участников в Ижевске и подчеркнул, что, несмотря на знакомство с опытом школьных ансамблей, ему не хватало наставника для глубокого изучения музыки и разборки партитур. Проект стал важным подспорьем для юных исполнителей.





Концерт приурочен к 100-летию со дня рождения Владимира Шаинского, народного артиста РСФСР и автора множества популярных детских песен, таких как «Песенка Мамонтенка», «Голубой вагон» и «Вместе весело шагать». Участникам предстоит исполнить не только одну авторскую композицию, но и одно произведение Шаинского в современном звучании.









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