В Пскове прошла премьера документального фильма «Позывной «Вожак»»

В Пскове состоялся премьерный показ документального фильма «Позывной «Вожак»», посвященного памяти Павла Горбоконенко, замкомандира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе. Горбоконенко погиб в 2023 году в бою с националистическими группами в Белгородской области и был посмертно удостоен звания Героя России.





На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает ТАСС. Губернатор Ведерников отметил , что региональные власти планируют организовать серию показов подобных фильмов, которые будут транслироваться на местном телевидении. Он также добавил, что тематические просмотры запланированы в рамках уроков мужества в школах области.





Премьера фильма «Позывной «Вожак»» прошла в Доме молодежи в центре Пскова. В числе зрителей оказались вдова героя и его сыновья, а также представители молодежных патриотических движений, военнослужащие и учащиеся кадетских классов.









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