В Пскове прошла премьера документального фильма «Позывной «Вожак»»

20.02.2025

В Пскове прошла премьера документального фильма «Позывной «Вожак»»
В Пскове состоялся премьерный показ документального фильма «Позывной «Вожак»», посвященного памяти Павла Горбоконенко, замкомандира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе. Горбоконенко погиб в 2023 году в бою с националистическими группами в Белгородской области и был посмертно удостоен звания Героя России.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает ТАСС. Губернатор Ведерников отметил, что региональные власти планируют организовать серию показов подобных фильмов, которые будут транслироваться на местном телевидении. Он также добавил, что тематические просмотры запланированы в рамках уроков мужества в школах области.

Премьера фильма «Позывной «Вожак»» прошла в Доме молодежи в центре Пскова. В числе зрителей оказались вдова героя и его сыновья, а также представители молодежных патриотических движений, военнослужащие и учащиеся кадетских классов.


Фото: Pixabay.com