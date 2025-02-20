Ольга Любимова: подписано Соглашение о развитии национальной школы реставрации

Министр культуры России Ольга Любимова подписала Соглашение о развитии национальной школы реставрации вместе с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Подробности она привела в Telegram-канале.





По словам министра, трехстороннее соглашение позволит объединить накопленный опыт и вывести реставрационную работу на новый уровень.





«Важно, что лучшие методики и практики будут доступны для изучения и использования по всей стране. Под чутким руководством наставников талантливая молодежь получит возможность усвоить необходимые навыки и сохранить национальное наследие для будущих поколений», — отметила Ольга Любимова.





Центром координации проектов выступит Русский музей, уточнила министр. Ключевыми инициативами станут создание единого межмузейного реставрационного научно-исследовательского центра и развитие реставрационных мастерских в регионах России. Также планируется формирование единого информационного ресурса, где можно будет обмениваться профессиональным опытом.





Отдельным направлением сотрудничества станет воспитание нового поколения реставраторов. Соглашение предполагает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей. Для молодых специалистов также будут запланированы регулярные научно-исследовательские мероприятия, в том числе в новых регионах страны, подчеркнула министр.





Ведомство вместе с Русским музеем и «Газпромом» намерено содействовать развитию волонтерского движения и приобщению всех желающих к реставрационному делу.









Фото: Screenshot