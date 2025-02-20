Кошки из Театра Куклачева впервые отправятся на гастроли по городам России

20.02.2025
В честь 75-летия народного артиста РСФСР Юрия Куклачева с 15 по 31 марта в Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге пройдет тур-шоу под названием «Самый добрый клоун».
Это будет первый гастрольный тур всех животных из Театра кошек по этим городам. Об этом сообщили
Юрий Куклачев и его сын Дмитрий на пресс-конференции ТАСС.
По словам Юрия Куклачева, тур призван показать, что Театр кошек в Москве — это источник радости, доброты и патриотизма.
«Это не просто концерт, а целый спектакль. Дима сумел как режиссер соединить и цирк, и эстраду, и песню, и театр», — приводит агентство слова Куклачева.
Дмитрий также отметил, что тур стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Шоу «Самый добрый клоун» посвящено жизни и творчеству Юрия Куклачева. Впервые в гастролях примет участие вся цирковая семья. Помимо кошек и артистов театра, в туре выступят певица Азиза, актер и ведущий Тимур Еремеев, балет «Бенефис» и другие артисты.
Фото: Pixabay.com