Кошки из Театра Куклачева впервые отправятся на гастроли по городам России

В честь 75-летия народного артиста РСФСР Юрия Куклачева с 15 по 31 марта в Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге пройдет тур-шоу под названием «Самый добрый клоун».



Это будет первый гастрольный тур всех животных из Театра кошек по этим городам. Об этом Это будет первый гастрольный тур всех животных из Театра кошек по этим городам. Об этом сообщили Юрий Куклачев и его сын Дмитрий на пресс-конференции ТАСС.





По словам Юрия Куклачева, тур призван показать, что Театр кошек в Москве — это источник радости, доброты и патриотизма.





«Это не просто концерт, а целый спектакль. Дима сумел как режиссер соединить и цирк, и эстраду, и песню, и театр», — приводит агентство слова Куклачева.





Дмитрий также отметил, что тур стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Шоу «Самый добрый клоун» посвящено жизни и творчеству Юрия Куклачева. Впервые в гастролях примет участие вся цирковая семья. Помимо кошек и артистов театра, в туре выступят певица Азиза, актер и ведущий Тимур Еремеев, балет «Бенефис» и другие артисты.









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