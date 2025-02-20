Музей Победы запускает новый проект «Легенды советского кино»

В Музее Победы 23 февраля откроется выставка «Легенды советского кино». Проект приурочен ко Дню защитника Отечества и будет бесплатным для всех посетителей, сообщает пресс-служба учреждения.





«Легенды советского кино» — это выставка, посвященная истории отечественного кинематографа. В фойе кинотеатра «Поклонка» будут представлены афиши и плакаты фильмов из собраний Госфильмофонда России, Государственного центрального музея кино и киностудии «Союзмультфильм». В витринах разместят экспонаты, связанные с историей кино: технику для съемки и монтажа, награды за военные фильмы и многое другое.





Каждый месяц в кинотеатре будет проходить бесплатный показ одного из фильмов, представленных на выставке. Показы будут приурочены к знаменательным датам и праздникам. Посетители смогут ознакомиться с газетными статьями выдающихся режиссеров о фильмах из программы.





«Шедевры советского кино напомнят посетителям выставки и кинотеатра о военных победах нашего народа, величайших достижениях мирного времени, о детстве и молодости. Гости выставки насладятся игрой выдающихся советских актеров, услышат любимые еще с детства песни и ушедшие в народ цитаты, вспомнят плакаты, приглашавшие их к посещению кинотеатров, или расскажут об этих временах своим детям и внукам», — говорится в сообщении Музея Победы.





Проект начнется с показа художественного фильма «Два бойца».





Выставка будет работать до 31 декабря 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы