В Берлине прошла премьера российско-китайского фильма «Красный шелк»

В Русском доме в Берлине состоялась европейская премьера российско-китайского ретро-детективного боевика «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина.



Главную роль в фильме исполнил сербский актер Милош Бикович. Кинопоказ прошел в рамках Международных кинодней и стал первым представлением картины для зарубежной аудитории.





Действие фильма разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые могут определить будущее СССР и Китая. Среди пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на все ради этих документов. В фильме снялись известные актеры, такие как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи и Гоша Куценко.





Фильм был представлен на русском языке с английскими субтитрами. Премьера вызвала большой интерес у зрителей: зал был полон, и после показа зрители оживленно обсуждали картину.





Съемки фильма проходили на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. В январе министр культуры России Ольга Любимова отметила, что этот фильм входит в число самых ожидаемых в прокате в 2025 году.





В России фильм выходит в широкий прокат 20 февраля.









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