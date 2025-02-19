Премьеру «Челюскина» в Архангельске увидели родственники участников экспедиции

В Архангельске состоялся предпремьерный показ двух серий многосерийной исторической драмы «Челюскин. Первые», в которой запечатлены события спасения людей с вмерзшего в лед парохода «Челюскин» в 1934 году. Мероприятие прошло в Доме молодежи и собрало более 500 зрителей, среди которых оказались курсанты Арктического морского института имени В.А. Воронина, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий Северного Арктического федерального университета, а также родственники участников знаменитой экспедиции.





Историк Василий Абрамовский в беседе с ТАСС отметил важность проведения премьеры именно в Архангельске, так как здесь живут потомки челюскинцев. Он упомянул семьи Валериана Паршенского, Николая Бутакова и Геннадия Баранова, чьи родственники присутствовали на мероприятии. Абрамовский подчеркнул, что о таких героях, как кочегары, матросы и ученые, участвовавшие в экспедиции, известно гораздо меньше, чем о таких известных личностях, как Шмидт или Воронин. Он добавил, что эти простые люди стали настоящими героями своего времени и получили признание всей страны.





Сериал «Челюскин. Первые» погружает зрителей в драматические события, связанные с одной из самых сложных арктических экспедиций XX века. В сериале снялись Стася Милославская, Глеб Калюжный, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков. Съемки охватили Мурманскую и Архангельскую области, Чукотку, исторические места Санкт-Петербурга и Кронштадта.









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