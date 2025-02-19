В Якутии пройдет первый музыкальный фестиваль «Симфония добра»

В Якутии стартует подготовка к первому Международному музыкальному фестивалю «Симфония добра». Губернатор республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил об этом в своем Telegram-канале.





На заседании организационного комитета, в котором приняли участие представители федеральных и региональных министерств, а также учреждений культуры и образования, обсудили ключевые вопросы подготовки и проведения конкурса. Глава комитета, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, возглавит организацию фестиваля.





Отборочный этап уже начался и продлится до конца июня. Финал пройдет с 22 по 30 июня в Якутске.





В ходе недавней рабочей поездки в республику президент России Владимир Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске. Во время общения с учениками они поделились идеей о проведении международного конкурса «Симфония добра». Фестиваль привлечет 1,8 тысячи молодых исполнителей, из которых 345 займут призовые места. Руководитель школы Надежда Зайкова предложила президенту включить «Симфонию добра» в список конкурсов Министерства просвещения РФ.









Фото: Pixabay.com