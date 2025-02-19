Министр культуры России Ольга Любимова посетила Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Вместе с директором музея Инессой Фельдман и губернатором Павлом Малковым она обсудила концепцию развития городища Старая Рязань – места древней столицы Рязанского княжества.





По словам министра, здесь планируется благоустройство территории, включая создание современных смотровых площадок и удобных пешеходных маршрутов. Также стороны поговорили о планах работы музея. Весной в нем откроется современный кинозал, пройдет большое количество выставок.





«Например, Русский музей представит работы Александра Дейнеки и проект «Русские традиции». К 100-летнему юбилею Майи Плисецкой Государственный центральный театральный музей имени Алексея Александровича Бахрушина подготовит экспозицию, посвященную наследию великой артистки», — уточнила министр в Telegram-канале.





В ходе рабочей поездки Ольга Любимова побывала в Гимназии № 2 имени Ивана Петровича Павлова. В учебном заведении завершилась масштабная реставрация, которая направлена на сохранение исторического облика здания и улучшение условий обучения.





Кроме того, министр осмотрела Нижний городской сад, где находятся Рязанская областная филармония, художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина и Центр народного творчества. Ольга Любимова и губернатор также посетили Рязанский дворец культуры и искусства. Они смотрели обновленный в рамках нацпроекта «Культура» концертный зал, аудитории и зал хореографии.









Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой