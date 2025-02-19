Ольга Любимова осмотрела ход реставрации в Успенском соборе Рязанского кремля

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Рязанскую область посетила культурные объекты региона. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Вместе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым министр осмотрела ход реставрационных работ в Успенском соборе Рязанского кремля. По ее словам, сейчас специалисты восстанавливают фасады и интерьеры. Кроме того, ведется модернизация инженерных сетей и усиление фундамента, отметила министр.





«Также побывали в Богоявленском храме, реставрация которого завершилась в декабре. Всего за два года была проделана огромная работа, в том числе обновлены фасады, купола, интерьеры и живопись. Отрадно, что храм сегодня уже действующий, сюда приходят жители и гости региона», — поделилась Ольга Любимова.





Министр назвала Рязанскую область местом с уникальной историей и традициями. По мнению Ольги Любимовой, крайне важно, что бесценные памятники культурного наследия здесь бережно сохраняются. Минкультуры намерено и дальше помогать региону в реализации значимых проектов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой