Захар Прилепин получил медаль «За воинскую доблесть»

Сегодня в Кремле писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин получил благодарность от президента России Владимира Путина. Первоначально награду передал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации главы государства.





Кроме того, накануне в Госдуме Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», вручил Захару Прилепину медаль «За воинскую доблесть». Эта награда была присуждена в конце 2022 года, но вручение состоялось только сейчас и было приурочено к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Медаль ожидала своего обладателя почти три года — сначала из-за его службы на фронте, а затем из-за восстановления после ранения.





Захар Прилепин получил медаль за свою службу в зоне специальной военной операции на Луганском направлении в составе батальона Росгвардии «Оплот», где он занимал должность заместителя командира. Писатель отметил, что воспринимает благодарность от президента и награду как высокую оценку работы всей своей боевой команды. Он подчеркнул значимость созданного командой полка особого назначения «Оплот» и подразделения «Родня», а также лагеря военной подготовки «Сталь», организованного совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.





Писатель выразил особую радость по поводу того, что вручение благодарности совпало с премьерой первого российского сериала о «Русской весне» и о специальной военной операции «Ополченский романс», основанного на его книге. Он добавил, что, прежде чем написать книгу, он вместе с товарищами прожил каждое событие, описанное в ней. На премьере сериала в кинотеатре «Иллюзион» присутствовали представители Администрации президента России, главы регионов, участники СВО, деятели культуры и лидеры общественного мнения.









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