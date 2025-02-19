В Петербурге прошел круглый стол «Мы помним подвиг твой, блокадный Ленинград»

В Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Мы помним подвиг твой, блокадный Ленинград», посвященный 81-й годовщине освобождения города от фашистской блокады и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Мероприятие состоялось в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК) и собрало студентов, преподавателей, сотрудников и руководителей библиотек города, передает пресс-служба Минкультуры России.





Основные темы обсуждения касались методов сохранения и передачи памяти о блокаде. Студенты библиотечно-информационного факультета представили доклад «Непокоренный Ленинград: хроника мужества и героизма», рассказывающий о жизни города в годы блокады.





На сессии «Подвиг твой бессмертен, Ленинград» участники изучили исторические документы, кинохронику и архивные материалы. Особое внимание было уделено работе библиотек, таких как СПбГИК, Российская национальная библиотека и Ленинградская театральная библиотека, в период блокады.





Сессия «Сохранение в библиотеках исторической памяти о блокаде Ленинграда» была посвящена обмену опытом и обсуждению мемориальных проектов, направленных на сохранение культурного наследия военных лет.









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