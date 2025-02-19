Музей музыки в Петербурге получит в дар японский инструмент сякухати

Государственный музей театрального и музыкального искусства пополнит свою коллекцию уникальным японским национальным инструментом — сякухати.



Торжественная церемония передачи инструмента состоится в Шереметевском дворце, а затем музей представит вечер японской традиционной музыки, посвященный 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Японией.





Дар музею принесет мастер Никита Часовников, более 15 лет создающий и играющий на сякухати, а также единственный в России лицензированный инструктор школы сякухати Тозан-Рю. Изготовленный с использованием 3D-технологий из акрила, инструмент представляет собой инновацию в мире японских флейт, отличаясь от традиционных бамбуковых моделей.





Сякухати — это японская продольная открытая флейта длиной 54,5 см, и на данный момент в коллекции музея есть только одна традиционная японская флейта.





В рамках мероприятия гостей ожидает лекция-концерт под названием «Дуновение ветра», где они смогут узнать больше о японской традиционной музыке. В программе вечера прозвучат живые выступления на таких японских инструментах, как сякухати, кото, сямисэн и тайко.







