Ольга Любимова: Россия развенчала миф о том, что киноиндустрия не может существовать без Голливуда

19.02.2025
Россия развенчала миф о невыживаемости киноиндустрии после ухода голливудского кино.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает
ТАСС.
По словам министра, после ухода Голливуда произошел скачок в сборах российских картин.
«Есть ряд мифов, в которых мы жили прежде, сами того не зная. Например, нам говорили: „Ни одна кинематография в мире, просто сеть кинотеатров не выживет без американского кино“. Это неправда. Оказалось, что это миф», — приводит агентство слова Ольги Любимовой.
Глава Минкультуры отметила, что благодаря увеличению средств на производство фильмов и поддержке российских кинотеатров число последних начало расти, произошел рост сборов российских фильмов.
«Есть ряд мифов, в которых мы жили прежде, сами того не зная. Например, нам говорили: „Ни одна кинематография в мире, просто сеть кинотеатров не выживет без американского кино“. Это неправда. Оказалось, что это миф», — сказала министр.
Фото: пресс-служба Минкультуры России