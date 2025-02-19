Ольга Любимова: Россия развенчала миф о том, что киноиндустрия не может существовать без Голливуда

19.02.2025

Ольга Любимова: Россия развенчала миф о том, что киноиндустрия не может существовать без Голливуда
Россия развенчала миф о невыживаемости киноиндустрии после ухода голливудского кино.

Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС.

По словам министра, после ухода Голливуда произошел скачок в сборах российских картин.

«Есть ряд мифов, в которых мы жили прежде, сами того не зная. Например, нам говорили: „Ни одна кинематография в мире, просто сеть кинотеатров не выживет без американского кино“. Это неправда. Оказалось, что это миф», — приводит агентство слова Ольги Любимовой.

Глава Минкультуры отметила, что благодаря увеличению средств на производство фильмов и поддержке российских кинотеатров число последних начало расти, произошел рост сборов российских фильмов.

«Есть ряд мифов, в которых мы жили прежде, сами того не зная. Например, нам говорили: „Ни одна кинематография в мире, просто сеть кинотеатров не выживет без американского кино“. Это неправда. Оказалось, что это миф», — сказала министр.


Фото: пресс-служба Минкультуры России