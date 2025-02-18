Более 600 юных музыкантов выступят на концерте «Фанфары Победы» в честь 23 февраля

23 февраля в Музее Победы на Поклонной горе пройдет концерт «Фанфары Победы — защитникам Отечества — 2025!». В мероприятии примут участие оркестры, хоры, а также вокальные и хореографические коллективы из детских музыкальных школ и школ искусств Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.





Президент российского духового общества Михаил Брызгалов подчеркнул , что этот концерт стал важной традицией, передающей молодому поколению память о подвигах дедов, отцов и сыновей.





В рамках программы выступят более 600 музыкантов, которые исполнят произведения, посвященные России и темам мужества и героизма. Зрителей порадуют выступления оркестров, хоров и хореографических коллективов. На сцену выйдут солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Денис Тепаев и радиоведущая Самира Латыпова.





Кроме того, в Музее Победы в этот день пройдет всенародная акция «Живая память благодарных поколений», которая будет сопровождаться выступлением детского духового оркестра «Виртуозы».









Фото: Минкультуры России