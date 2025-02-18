Ольга Любимова: составлен и согласован график гастролей театров из Белоруссии в России

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с замглавы Администрации президента Белоруссии Владимиром Перцовым и министром культуры республики Русланом Чернецким. В разговоре они «сверили часы» по реализации межведомственного плана сотрудничества, в том числе по проведению совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





По словам министра, в московском парке «Зарядье» в День Победы состоится первое выступление Большого молодежного сводного хора государств — участников СНГ. От Минска ожидается участие студентов Белорусской государственной академии музыки.





«Составлен и согласован график гастролей театров из Беларуси в России. В апреле Могилевский областной драматический театр представит три спектакля на сцене Брянского областного театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого», — сообщила Ольга Любимова.





Российские музеи совместно с белорусскими партнерами готовят ряд выставочных проектов, большинство из которых также будет посвящено теме Победы советского народа над фашизмом, добавила министр.





Ольга Любимова предложила белорусским кинематографистам принять участие в Открытой Евразийской кинопремии, которая впервые состоится в этом году. Также министр пригласила руководство музеев и галерей Республики стать гостями фестиваля «Интермузей», а талантливую белорусскую молодежь — на Международный Детский культурный форум. По традиции белорусскую делегацию ждут на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой