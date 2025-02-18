В Туле с аншлагом прошел благотворительный концерт в поддержку Донбасса

В Тульском академическом театре драмы имени М. Горького состоялся благотворительный концерт под названием «Культура в помощь Донбассу». Мероприятие, организованное народным артистом России Андреем Соколовым и президентом Союза композиторов Евразии Андреем Батуриным, собрало полный зал зрителей, которые пришли поддержать участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Концерт прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





В числе участников мероприятия оказались представители Правительства Тульской области и администрации города. Среди зрителей присутствовали Народные полки Народного фронта, участники СВО, их семьи и волонтеры. Почетные гости концерта включали заместителя губернатора Тульской области Алексея Давлетшина, главу города Тулы Алексея Эрка, руководителя исполкома Народного фронта в регионе Елену Шмелеву и военнослужащего 291 гвардейского мотострелкового полка с позывным «Политрук».





Концертная программа порадовала зрителей выступлениями известных деятелей культуры. Среди них были народный артист России Андрей Соколов, композитор Андрей Батурин, поэт и автор текстов группы «ЛЮБЭ» Александр Шаганов, а также исполнители Аркадий Хоралов и Георгий Барыкин. На сцене также выступили лауреаты международных конкурсов, такие как Александр Шалунов и Вероника Сыромля, а также резидент арт-кластера «Таврида» Владимир Бабенко и студенты театральных курсов.





Зрители наслаждались как классическими произведениями о Родине, так и новыми песнями и стихотворениями, посвященными подвигам военнослужащих и судьбам мирных жителей прифронтовых городов. Артистов тепло встречали аплодисментами, многие композиции вызывали эмоциональный отклик у присутствующих.



