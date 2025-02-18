Авторы из пяти стран подали заявки на участие в Литературной премии имени Гранина

Авторы из России, Грузии, Израиля, Казахстана и США представили свои произведения на первый сезон Национальной литературной премии имени Д.А. Гранина. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Награждение победителей состоится 22 мая в рамках юбилейного Санкт-Петербургского международного книжного салона.





По словам вице-губернатора, на соискание премии подали 165 произведений авторы из 51 города. Длинный список номинантов будет объявлен 25 марта и включит не более десяти произведений в каждой категории.





Согласно данным на сайте премии, в номинацию «Большая проза» поступило 80 заявок. В «Малую прозу» — 71 заявка, а в категорию «Искатели» — 14.





Экспертный совет премии возглавляет писатель и профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров. Совет оценивает работы по ряду критериев, включая язык и стиль, целостность сюжета, проработанность темы и замысла, а также потенциал произведения. Короткий список, в который войдут не более четырех работ в каждой категории, будет представлен 4 апреля. Жюри премии определит победителей.









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