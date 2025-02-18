Более тысячи заявок на участие поступило организаторам IV Московской недели моды

Организаторы IV Московской недели моды получили свыше 1 тыс. заявок от дизайнеров и творческих коллективов. Мероприятие привлечет как российских участников, так и представителей из Китая, Индонезии, ЮАР и других стран. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.





Экспертный совет уже определил состав участников, который включает около 200 брендов, передает ТАСС. Они примут участие в показах, маркетах, шоурумах и других форматах мероприятия.





В пресс-службе отметили, что заявки поступили из множества российских городов, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Ялта, Махачкала, Калининград, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Улан-Удэ, Уфа, Якутск, Тамбов и Нальчик. Главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте подчеркнула, что на сегодняшний день Московская неделя моды является самым продуманным и масштабным событием в индустрии в стране.





Ранее в пресс-службе также сообщили о программе мероприятия, которая включает модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекции с участием ведущих экспертов, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры представят свои работы как широкой публике, так и экспертам модной индустрии.





IV Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».









Фото: YouTube