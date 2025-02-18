Прием заявок на участие в конкурсе «Культурная столица» откроется 15 апреля

С 15 апреля стартует прием заявок на участие в конкурсе «Культурная столица 2027», а также начнется народное голосование. Об этом сообщил Николай Новичков, депутат Госдумы и председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года», на брифинге, посвященном реализации общенационального проекта.





Николай Новичков отметил, что информационная кампания уже запущена. Заявки можно будет подавать через Единый портал госуслуг. Параллельно с этим пройдет голосование, в котором не смогут участвовать города, ранее ставшие культурными столицами, такие как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный и Омск. По словам Новичкова, это связано с правилом о пятилетнем «охлаждении», чтобы избежать повторных побед в короткие сроки.





Объявление города-победителя состоится в декабре 2025 года. Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский добавил, что в течение всего года регион, который станет культурной столицей, будет активно участвовать в мероприятиях, направленных на развитие инфраструктуры и культуры, а также на привлечение местных жителей и туристов.









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