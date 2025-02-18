В Индии завершились гастроли ансамбля «Эхо гор»

Ансамбль «Эхо гор» завершил гастрольный тур по Индии, представив дагестанскую культуру на различных площадках, передает Министерство культуры России.





Кульминацией гастролей стал концерт в посольстве России в Нью-Дели, посвященный Дню дипломатического работника. В рамках мероприятия коллектив исполнил народные танцы.





Во время индийского турне ансамбль «Эхо гор» также принял участие во Всемирной книжной ярмарке, на которой Россия присутствовала в статусе почетного гостя.





Особое внимание было уделено гала-концерту открытия 38-й Международной ярмарки ремесел «Сураджкунд Мела» в Фаридабаде. Фестиваль народного творчества является главным событием в стране, и выступление ансамбля стало его важной частью. В течение недели российские артисты знакомили индийскую публику с уникальными образцами дагестанской культуры.





В программу гастролей также вошли выступления перед ветеранами, представителями индийских вооруженных сил и их семьями в Общественном центре ветеранов индийской армии, а также концерт в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели.









Фото: пресс-служба Минкультуры России