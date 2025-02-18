В ММОМА представили выставку «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia»

18.02.2025
18 февраля в московском музее современного искусства ММОМА состоялась презентация выставки «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia».
Экспозиция будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года, сообщает
ТАСС.
ММОМА совместно с российской версией The Art Newspaper представляет проект, посвященный лучшим работам отечественных художников.
Экспозиция охватывает творчество мастеров разных поколений, демонстрирует разнообразие стилей и взглядов, характерных для российской арт-сцены. В нее вошли избранные произведения, созданные с 1960-х годов по настоящее время, а также работы, упомянутые в книге «25 интервью с современными художниками. 2014–2024» и экспонировавшиеся на выставках, которые сопровождались публикациями в The Art Newspaper Russia.
Среди представленных авторов — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Игорь Макаревич и Елена Елагина, Борис Орлов, Леонид Соков и другие.