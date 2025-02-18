В ММОМА представили выставку «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia»

18 февраля в московском музее современного искусства ММОМА состоялась презентация выставки «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia».



Экспозиция будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года, Экспозиция будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года, сообщает ТАСС.





ММОМА совместно с российской версией The Art Newspaper представляет проект, посвященный лучшим работам отечественных художников.





Экспозиция охватывает творчество мастеров разных поколений, демонстрирует разнообразие стилей и взглядов, характерных для российской арт-сцены. В нее вошли избранные произведения, созданные с 1960-х годов по настоящее время, а также работы, упомянутые в книге «25 интервью с современными художниками. 2014–2024» и экспонировавшиеся на выставках, которые сопровождались публикациями в The Art Newspaper Russia.





Среди представленных авторов — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Игорь Макаревич и Елена Елагина, Борис Орлов, Леонид Соков и другие.







