Завершился прием заявок на конкурс по формированию кадров в театрах Москвы

18.02.2025
Завершился прием заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва для театров Москвы.
Экспертный совет приступит к отбору лучших претендентов, которые получат возможность работать с наставниками и приобретать управленческий опыт в театральной сфере, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в рамках конкурса получено около 400 заявок из 46 регионов России.
«Кадровый резерв для наших театров из наиболее перспективных участников будет сформирован в июне — после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов», — сказал Фурсин.
Председателем экспертного совета назначен Александр Фокин, начальник Управления театров департамента культуры города Москвы и декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.
С 1 по 24 марта пройдет очный этап, включающий собеседования с конкурсантами. С 1 апреля по 31 мая участники пройдут обучение по программам повышения квалификации на базе профильных творческих вузов, а также стажировку в театрах Москвы.
В июне, после защиты проектов перед экспертным советом, будут определены победители конкурса, которые войдут в кадровый резерв театров Москвы и получат возможность занять руководящие должности.
В конкурсе могут участвовать профессионалы со всей страны, имеющие опыт работы в сфере культуры. Возраст участников должен быть не менее 27 лет, а стаж работы в культуре и искусстве — не менее пяти лет.
Фото: Pixabay.com