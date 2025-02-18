Завершился прием заявок на конкурс по формированию кадров в театрах Москвы

Завершился прием заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва для театров Москвы.



Экспертный совет приступит к отбору лучших претендентов, которые получат возможность работать с наставниками и приобретать управленческий опыт в театральной сфере, передает пресс-служба столичного департамента культуры.





По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в рамках конкурса получено около 400 заявок из 46 регионов России.



«Кадровый резерв для наших театров из наиболее перспективных участников будет сформирован в июне — после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов», — сказал Фурсин.



Председателем экспертного совета назначен Александр Фокин, начальник Управления театров департамента культуры города Москвы и декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.





С 1 по 24 марта пройдет очный этап, включающий собеседования с конкурсантами. С 1 апреля по 31 мая участники пройдут обучение по программам повышения квалификации на базе профильных творческих вузов, а также стажировку в театрах Москвы.





В июне, после защиты проектов перед экспертным советом, будут определены победители конкурса, которые войдут в кадровый резерв театров Москвы и получат возможность занять руководящие должности.





В конкурсе могут участвовать профессионалы со всей страны, имеющие опыт работы в сфере культуры. Возраст участников должен быть не менее 27 лет, а стаж работы в культуре и искусстве — не менее пяти лет.





Фото: Pixabay.com



