В Петербурге пройдут зимние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинки

Приморская сцена Мариинского театра откроет зимний гастрольный сезон в Санкт-Петербурге.





Труппа представит зрителям спектакли, которые давно не исполнялись в Петербурге. Выступления начнутся 18 февраля с эксклюзивной версии балета «Щелкунчик» и будут проходить до 28 февраля на исторической сцене Мариинского театра.





Художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены, народный артист России Эльдар Алиев отметил, что в программу вошли работы датского хореографа Флемминга Флиндта, включая его балет „Федра“, который уже признан современной классикой.





Алиев рассказал, что впервые гастроли Приморской сцены пройдут полностью силами собственной труппы, без участия солистов Мариинского театра. Вместе с такими примами, как Ирина Сапожникова, Анна Самострелова и Лилия Бережнова, а также премьерами Сергеем Уманцем и Виктором Мулыгиным, зрители увидят в ведущих ролях молодых солистов Ладу Сартакову, Дениса Клепикова и Сергея Аманбаева.





В программе гастролей также представлены «Жизель» Адольфа Адана, «Спящая красавица» Петра Чайковского, авторские постановки Эльдара Алиева — «Жар-птица» Игоря Стравинского и «Щелкунчик» в его интерпретации.









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