В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера экранизации романа «Ополченский романс», посвященного жителям Донбасса после трагических событий 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.





Захар Прилепин, российский писатель и политический деятель, отметил , что без начала спецоперации фильм бы не увидел свет и не собрал такую аудиторию желающих участвовать в съемках. Он подчеркнул, что речь идет о партизанской войне, в которой принимали участие смелые и преданные своей стране люди, такие как Сергей Пускепалис и Сергей Маховиков. Прилепин добавил, что создание фильма стало возможным благодаря СВО, которая помогла организовать процесс съемок.





По словам писателя, в проекте также участвовали бойцы СВО, которые следили за точностью передачи событий. Уникальность картины заключается в том, что она основана на событиях 2014–2015 годов, которые оставались вне поля зрения СМИ и не были полностью легализованы государством.





Режиссер фильма Олег Лукичев отметил, что в 2023 году многие люди все еще опасались сниматься в проекте об СВО. Он подчеркнул, что все участники премьеры — это честные и смелые люди, готовые поделиться своими историями.





Книга «Ополченский романс» представляет собой сборник художественных рассказов о жителях Донбасса после 2014 года. Она объединяет истории участников Русской весны — общественно-политических акций в Крыму и Севастополе весной 2014 года. Большинство персонажей экранизации имеют реальные прототипы, многие из которых погибли.









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