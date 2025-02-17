Писатели, художники и композиторы Кировской области смогут получить стипендию

В Кировской области власти объявили о введении ежеквартальных стипендий для писателей, художников, композиторов и театральных артистов. Размер новой выплаты составит 18 тысяч рублей, и финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета.





В пресс-службе правительства региона сообщили, что всего предусмотрена 61 стипендия для представителей творческих профессий. Выплаты будут доступны тем, кто подаст заявки и будет состоять в общероссийских творческих союзах. Критериями для получения стипендии станет наличие произведений, получивших высокую оценку как у зрителей и слушателей, так и у профессионального сообщества, а также наличие наград.





На недавней встрече губернатора Александра Соколова с представителями творческих союзов обсуждали необходимость поддержки деятелей культуры. Участники встречи отметили, что ранее существовала специальная ежемесячная стипендия для ярких представителей отрасли, однако ее размер оставался на уровне 625 рублей на протяжении многих лет.









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