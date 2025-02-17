В Музее Москвы будет работать раздел об истории столичной финансовой системы

Музей Москвы в сотрудничестве с Газпромбанком готовит новый раздел «Москва финансовая», который расскажет об истории финансовой системы столицы. Открытие экспозиции запланировано на 20 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.





В разделе «Москва финансовая» гости смогут увидеть уникальные экспонаты, включая облигации 1901 года, купоны различных обществ, а также специальный бумажник для хранения страхового полиса, переносной сейф и арифмометр. Также посетители познакомятся с кассой-копилкой и другими интересными предметами. Кроме того, в рамках проекта будет представлен сайт, посвященный истории банковского дела, разработанный совместно с Газпромбанком.





К открытию нового раздела подготовили образовательную программу. Она включает кураторскую экскурсию, охватывающую несколько аспектов экономического развития города. Искусствовед Ксения Григорьева проведет лекцию на тему «Архитектура банков и зданий страховых обществ». С 20 по 24 февраля пройдет детский квест, посвященный истории денег. Участники смогут самостоятельно исследовать экспозицию и получат небольшие подарки по завершении всех заданий.









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