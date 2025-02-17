Ольга Любимова посетила выставку «Быть Качаловым» в МХТ имени Чехова

17.02.2025
Министр культуры России Ольга Любимова посетила выставку «Быть Качаловым» в Московском Художественном театре имени Чехова. Подробности она привела в Telegram-канале.
Экспозицию, приуроченную к 150-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова, министр осмотрела вместе с художественным руководителем театра Константином Хабенским, директором Музея МХАТ Павлом Ващилиным и куратором выставки Марфой Бубновой. Качалов приходится Ольге Любимовой прадедом.
«На сцене Художественного театра Василий Иванович сыграл более 55 ролей, практически все – главные: Царь Берендей в пьесе «Снегурочка», Тузенбах и Вершинин в «Трех сестрах», Петр Трофимов в «Вишневом саду», Юлий Цезарь и Гамлет у Уильяма Шекспира, Бранд Генрика Ибсена, Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках произведений Федора Достоевского», — поделилась
министр.
На выставке представлены эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи, карикатуры авторства самого артиста, уникальные фотографии в жизни и на сцене, костюм Гаева из «Вишневого сада». Также посетители увидят фрагменты видеозаписей и предметы реквизита. Министр отметила, что к торжественному открытию экспозиции студенты Театрального колледжа имени Леонида Алексеевича Филатова подготовили эскиз «Ожившее интервью – Быть Качаловым!», который представили в Зеленом фойе МХТ имени Чехова.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой