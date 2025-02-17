Активисты выступили против концерта Киркорова в Петербурге

Правозащитная организация «Радетель» направила обращение в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить предстоящие концерты певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Абзац».





11 февраля Киркоров анонсировал свое возвращение на сцену после годового перерыва, объявив о двух концертах, которые должны пройти в БКЗ «Октябрьский». Однако правозащитники выразили обеспокоенность его поведением и призвали к отмене выступлений.





В своем заявлении активисты указали на ряд скандалов, связанных с народным артистом России. Они вспомнили о случаях оскорбления чувств верующих на концертах в 2022 году и о «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой в конце 2023-го. Правозащитники также отметили, что творчество Киркорова пропагандирует «разврат, девиантное поведение и алкоголизм», а также содержит нецензурные выражения.





В документе подчеркивается, что творчество Киркорова представляет собой деструктивную идеологию. В этой связи активисты просят не допустить его выступления в Санкт-Петербурге.









Фото: YouTube