Умер старейший российский режиссер Григорий Спектор

Скончался старейший российский режиссер, театральный и музыкальный критик Григорий Спектор.



Кинематографист скончался, не дожив 11 месяцев до своего столетнего юбилея.



Григорий Спектор родился в Тифлисе в 1926 году, окончил курс М. Кнебель в ГИТИСе. Спектор ставил спектакли в Тбилисском театре русской драмы, основал музыкальный театр в Томске, Театр оперетты в Ташкенте, в разное время возглавлял Московский театр оперетты, Театр имени Ермоловой, Чувашский музыкальный театр. За свою карьеру Спектор поставил более ста драматических, оперных спектаклей и оперетт.



Григорий Спектор сотрудничал с разными изданиями, в том числе с газетой «Культура».









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