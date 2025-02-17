Киномарафон на фестивале Arctic open познакомит зрителей с новым российским кино

В рамках кинофестиваля Arctic open пройдет киномарафон, на котором будут представлены более 40 документальных и художественных фильмов, включая 22 короткометражные и 5 полнометражных картин, сообщили организаторы.





Основная цель киномарафона — познакомить зрителей с новыми российскими фильмами, многие из которых не выходят в широкий прокат, а также объединить любителей авторского и фестивального кино. В программе 2025 года представлены фильмы различных жанров и форматов, созданные как известными режиссерами, так и участниками образовательной программы Arctic open «Школа кинопедагога».





Киномарафон стартует в Псковской области, а в Архангельске первые показы пройдут 23 февраля в Музее изобразительных искусств. В этот день зрителям будет представлена документальная работа Ивана Батурина «Малевич. За гранью нуля», посвященная жизни и творчеству одного из самых известных художников XX века.





Всего в программе 22 тематических блока, включающих фильмы для подростков и семейного просмотра, работы о взрослении, самоопределении и размышлениях об искусстве, драмы, комедии, реконструкции исторических событий и этнографические роуд-муви. Среди документальных фильмов — исследования Арктики, жизни на Севере, а также картины о жизни и творчестве художников. Особое внимание уделено документальному сериалу межрегионального молодежного проекта «О челюскинской эпопее на языках народов Арктики».





Киномарафон является продолжением кинофестиваля, который проводится в Архангельской области с 2017 года и представляет собой бесплатный альтернативный прокат авторского кино. С 2019 года к проекту присоединились и другие регионы России, такие как Ленинградская, Псковская, Свердловская, Вологодская области, Республика Коми, ЯНАО и другие. В 2024 году фестиваль посетили более 16 тысяч зрителей.





Показы пройдут в кинозалах, киноклубах, культурных и творческих центрах, а также в библиотеках не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Организаторы экспериментируют с необычными площадками, такими как кинозал объединения «Поморцы» и кафе с активными руководителями, которые стремятся не только к коммерческой выгоде, но и к созданию пространства для обсуждения фильмов.





Директор Arctic open Тамара Статикова выразила надежду на расширение географии участников киномарафона, подчеркнув, что популярность авторского кино растет. Программа фестиваля включает фильмы для зрителей всех возрастов и социальных групп, а также работы серьезных кинематографистов, таких как Сергей Дебижев и Любовь Борисова.





Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2025 года и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором проекта является НКО Поморский культурный фонд «Берегиня».