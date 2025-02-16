«Конклав» взял премию BAFTA как лучший фильм 2024 года

В Великобритании объявлены победители премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.



Церемония вручения прошла в Королевском фестивальном зале в Лондоне 16 февраля.



Лучшим фильмом 2024 года признана картина Эдварда Бергера «Конклав». Картина также победила в категориях «Выдающийся британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».



В номинации «Лучшая актриса» премия досталась Майки Мэдисон за роль в фильме «Анора». Картина также удостоена премии за лучший кастинг.



Лучшим актером стал Эдриен Броуди («Бруталист»). Режиссер «Бруталиста» Брэди Корбет взял приз в категории «Лучший режиссер». Картина также отмечена премией в номинации «Лучшая операторская работа».



Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива».



«Лучшим актером второго плана» стал Киран Калкин («Настоящая боль»). На премию в той же номинации претендовал российский актер Юра Борисов («Анора»).



«Лучшей актрисой второго плана» признана Зои Салдана («Эмилия Перес»). Картина Жака Одиара также взяла награду в категории «Лучший фильм на неанглийском языке».



Премия за лучший сценарий досталась картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Проект «Бруталист» Брэйди Корбе удостоен премии в номинации «Лучший оригинальный саундтрек».





Фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнева взяла BAFTA в номинациях «Лучший звук» и «Лучшие спецэффекты».









Фото: кадр из фильма "Конклав"