У звезды сериала «Холостячка» обнаружили тяжелое заболевание

16.02.2025
Звезда 17-го сезона сериала «Холостячка», американская телеведущая Кэти Тернстон рассказала об онкологическом заболевании.
По словам артистки, у нее обнаружен рак молочной железы. Об этом Тернстон написала на своей странице в соцсети.
«Новости моей жизни: у меня рак груди. Вчера я видела, как все праздновали день святого Валентина. Если честно, я завидовала», — написала актриса.
По словам Тернстон, ей необходимо пройти дополнительные обследования, чтобы узнать, на какой стадии находится заболевание, а также пройти лечение.
Артистка написала, что с момента появления у нее диагноза она испытала много эмоций, включая «отрицание».
«Первое, что я сделала — нашла другие истории, похожие на мою...Все они помогли мне, поэтому я хочу помочь другим», — написала артистка.
Фото: кадр видео