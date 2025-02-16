У звезды сериала «Холостячка» обнаружили тяжелое заболевание

Звезда 17-го сезона сериала «Холостячка», американская телеведущая Кэти Тернстон рассказала об онкологическом заболевании.



По словам артистки, у нее обнаружен рак молочной железы. Об этом Тернстон написала на своей странице в соцсети.



«Новости моей жизни: у меня рак груди. Вчера я видела, как все праздновали день святого Валентина. Если честно, я завидовала», — написала актриса.



По словам Тернстон, ей необходимо пройти дополнительные обследования, чтобы узнать, на какой стадии находится заболевание, а также пройти лечение.



Артистка написала, что с момента появления у нее диагноза она испытала много эмоций, включая «отрицание».



«Первое, что я сделала — нашла другие истории, похожие на мою...Все они помогли мне, поэтому я хочу помочь другим», — написала артистка.









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